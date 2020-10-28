Son dakika: Dolandırıcıdan akılalmaz sözler: Dolandırıcılık geçim kaynağım

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla çökertilen ve 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını telefonla arayıp kendilerini 'vali' olarak tanıtarak 240 bin lira dolandırdığı belirlenen çete şüphelisi 12 kişiden 3'ü kadın 4 erkek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete lideri olduğu öğrenilen Nevfel K.'nin (42), ifadesinde, "Ben geçimimi dolandırıcılıkla karşılıyorum" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, temmuz ayında bir çetenin, telefonla aradıkları iş insanlarını kendilerini 'vali' olarak tanıtıp, dolandırdığını belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Oğuzhan D.'nin (30) telefonla aradığı iş insanlarına kendisini valilik özel kalem müdürü olarak tanıttığı, sonrasında telefonu, kendisini vali olarak tanıtan diğer şüpheli Nevfel K.'ye (42) verdiği, Nevfel K.'nin de iş insanlarından entübe cihazı alacakları bahanesiyle para istediği belirlendi. Çetenin Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'de yaşayan 10 iş insanını 240 bin lira dolandırdığı saptandı. Polis, takip sırasında 240 bin liranın 180 bin lirasını bloke ettirdi.

'FINDIK TİCARETİ' İBARESİ, BLOKEYE ENGEL OLAMADI



Çete, hesaplarına bloke koyulma nedeninin açıklama kısmında entübe cihazı yazılması olduğunu düşünerek, bu bölüme 'fındık ticareti' ibaresi eklemeye başladı. Ancak hesaplarına bloke koyulmaya devam etti. Elde edilen delillerin ardından 24 Ekim günü Adana ile Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla 7'si kadın, 14 şüpheli gözaltına alındı. Adana'ya getirilen 12 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguya alındı.

'BEN GEÇİMİMİ DOLANDIRICILIKLA KARŞILIYORUM'



Çete mensuplarının çoğunun, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Çete lideri Nevfel K. ise tüm suçları kabul ettiği ve "Ben geçimimi dolandırıcılıkla karşılıyorum'' dediği öğrenildi. Sorguları tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çete lideri Nevfel K.(42), Oğuzhan D.'nin (30) yanı sıra Hasan Ş. (42), Mehmet P. (51), Sibel S. (36), Pınar K. (36), Meltem U. (32), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.