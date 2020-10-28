Son dakika haberi: 5 yaşındaki oğlunu öldürdüğünü itiraf eden eski Süper Lig futbolcusu Cevher Toktaş hakim karşısında! Adli Tıp Raporu...

Hacettepe ile Bursa Yıldırımspor gibi takımların formasını giyen 33 yaşındaki Cevher Toktaş, 5 yaşındaki Kasım'ı öldürdüğünü itiraf etmişti. Oğlunu sevmediğini, hasta olunca yanında refakatçi olarak kaldığını sinir krizi geçirerek onu yastıkla boğduğunu itiraf etmişti. Tutuklanan Toktaş'ın davası bugün görüldü. Davada savunma yapmayı reddeden Cevher Toktaş 'Avukatım konuşsun' dedi. Adli Tıp Raporu da talihsiz Kasım'ın boğulduğunu teyit etti.

SON DAKİKA HABERİ: 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN ESKİ SÜPER LİG FUTBOLCUSU CEVHER TOKTAŞ DAVASINDA...

Bursa'da oğlu Kasım'ı (5) yatırıldığı hastanede boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın (33) yargılanmasına başlandı. Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Toktaş, "Savunma yapmayacağım. Avukatım yapsın" dedi. Toktaş'ın avukatı, müvekkilinin, oğlu hastayken bir süre hastaneye götürülmediği için öldükten sonra kendisini suçladığını söyledi. Mahkeme heyeti, olay günü hastanede çalışan doktor ve hemşirelerin tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.