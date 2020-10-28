Son dakika haberi: Aldatıldığından şüphelendi 17 senelik eşini boğarak öldürdü! Kamera kayıtlarını inceledi...

'SANIK HER KADIN CİNAYETİNDE OLDUĞU GİBİ SAVUNMA YAPTI'

Sibel Köksal'ın ailesinin avukatı Hürriyet Sümer Kala, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini, sanığın tahrik indirimi almak için bu şekilde ifade verdiğini iddia ederek, "Sanık, olayın nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde anlatamadı. Her kadın cinayetinde olduğu gibi eşinin aldattığını itiraf ettiğini, kendisine hakaret ettiğini belirterek haksız tahrik indirimi almaya çalışmaktadır. Eliyle boğmaya çalıştığını, sonra kablo ile boğduğunu söylemesine rağmen Adli Tıp Kurumu raporunda, kadının tırnaklarında herhangi bir şey bulunamamıştır. Yine raporda sanığın herhangi bir yerinde çizik dahi olmadığı, olay mahallinde herhangi bir dağınıklık olmadığı tespit edilmiştir" dedi. Avukat Kala, bu kadın cinayetine kamuoyunun yeterince sahip çıkmadığını da belirtti.