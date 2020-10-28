Son dakika: İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık hakkında karar verildi! Kimseye aldırış etmeyen sapığın İfadesi ortaya çıktı...

DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre İstanbul'da İstinye - Dereiçi / Kabataş seferini yapan otobüsün içerisinde kimseye aldırış etmeden mastürbasyon yapan yolcu polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Emniyet tarafından sorgulanan kişinin adının M.R.Ö olduğu ortaya çıktı. Yan koltukta oturan kadının cep telefonuyla yaşananları görüntülemesi sonucu iğrenç olay ortaya çıkmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
İETT otobüsünde yolcuları aldırmadan mastürbasyon yapan adam, adli kontrol altına alınması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili ifade veren şahıs, evsiz olduğunu, temizlenemediğini, olay günü bu nedenle sürekli kaşınmasının yanlış anlaşıldığını söyledi.
Olay, geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı.
Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde 30'lu yaşlardaki kişinin, oturduğu koltukta etrafına bakınarak mastürbasyon yaptığı görülmüştü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntüler ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntüleri çeken P.Ç.'nin şikayeti üzerine polis harekete geçerek şüpheli M.R.Ö (44) gözaltına alındı.
ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASI İSTENDİ!
M.R.Ö. olayla ilgili verdiği ifadesinde, evsiz olduğunu, temizlenemediğini, olay günü sürekli kaşınmasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Bacağından engeli bulunan genç adam ifadesi sonrası adli kontrol verilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Genç adama konutu terk etmeme cezası verildi.
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Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. İğrenç görüntüler üzerine şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan M.R.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da İETT otobüsünde iğrenç olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltında | Video