Son dakika: İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık hakkında karar verildi! Kimseye aldırış etmeyen sapığın İfadesi ortaya çıktı...

DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre İstanbul'da İstinye - Dereiçi / Kabataş seferini yapan otobüsün içerisinde kimseye aldırış etmeden mastürbasyon yapan yolcu polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Emniyet tarafından sorgulanan kişinin adının M.R.Ö olduğu ortaya çıktı. Yan koltukta oturan kadının cep telefonuyla yaşananları görüntülemesi sonucu iğrenç olay ortaya çıkmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: İSTANBUL'DA İETT OTOBÜSÜNDE MASTÜRBASYON YAPAN KİŞİ ADLİYEDE!

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

İETT otobüsünde yolcuları aldırmadan mastürbasyon yapan adam, adli kontrol altına alınması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili ifade veren şahıs, evsiz olduğunu, temizlenemediğini, olay günü bu nedenle sürekli kaşınmasının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı.