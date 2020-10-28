Son dakika haberi: Konya'da dehşet veren olay! Eski nişanlısını ve annesini öldürüp...

Konya'da eski nişanlısı ve annesini öldürüp, intihar eden Ömer İğret ile ilgili son dakika haberi geldi. Korkunç olay, dün saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi. Sosyal medya hesabından takı satan Büşra Gizem Güzelsoy, emlakçılık yapan annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 4,5 ay önce ayrıldığı nişanlısı araç alım-satımı yapan Ömer İğret'in silahlı saldırısına uğradı. Başlarından yaralanan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti.
Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü | Video
Anne ve kızın olaydan 2 saat kadar öncede polis merkezine giderek bir gün önce evlerini taşladığı gerekçesiyle Ömer İğret'ten şikayetçi oldukları ve koruma talebinde bulundukları öğrenildi. Yaklaşık 5 yıldır birlikte oldukları öğrenilen İğret ve Güzelsoy'un geçtiğimiz Nisan ayında düğün yapmayı planladıkları ancak çiftin düğün öncesi ayrıldıkları belirtildi.
AĞABEYİNE MESAJ ATIP HAKKINIZI HELAL EDİN DEMİŞ
Ömer İğret cinayetlerin ardından olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, İğret'in Büşra Gizem ve annesi Gülya Barutçu'nun kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendiğini ve tanınmamak için arkadaşından aldığı ödünç arabayla evlerinin önünde beklediğini tespit etti. İğret, daha sonra evlerinin önüne gelen eski nişanlısı ve annesini tabanca ile ateş ederek öldürdü. İğret'in ayrıca ağabeyine mesaj atarak, 'Hakkınızı helal edin. Bir daha beni beklemeyin'diye mesaj attığı da öğrenildi.
ARABA DEĞİŞTİRİP KAÇMAYA DEVAM ETTİ
Polis kısa süre sonra İğret'in olay yerinden kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu. Başka bir otomobil ile kaçan Ömer İğret, olaydan 3 saat sonra ağabeyi Çetin İğret'e bulunduğu yerin konumunu attı. Çetin İğret ile birlikte Selaaddin Eyyübi Mahallesi Kahramanlar Sokak üzerine giden polis, İğret'i başına silah dayamış halde buldu.
İNTİHAR ETTİ
Ömer İğret, kendisini ikna etmeye çalışanlara, 'Ben onların öldüğünü biliyorum. Ben bu dünyamı da öteki dünyamı da yaktım'dedi. Ağabey Çetin İğret ise, 'Yapma kardeşim. Biz senin yanındayız. Ölmek çare değil. Ne gerekiyorsa yapacağız'diye kardeşini ikna etmeye çalıştı.
Ömer İğret 2 saat süren ikna çalışmalarına rağmen kelime-i şehadet getirerek silahı başına dayayarak ateşledi. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ömer İğret yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.