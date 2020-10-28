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haberi: 'da dehşet veren olay! Eski nişanlısını ve annesini öldürüp...

'dan gelen haberi şoke etti! Konya’da ayrıldığı eski nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ve annesi Gülya Barutçu’yu (48) öldüren şüpheli (28) ederek yaşamına son verdi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan İğret ağabeyi 'e mesaj attı. Çetin İğret ile birlikte Selaaddin Eyyübi Mahallesi Kahramanlar Sokak üzerine giden , İğret’i başına silah dayamış halde buldu. Ömer İğret 2 saat süren ikna çalışmalarına rağmen silahı başına dayayarak intihar etti.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 08:25 Son Güncelleme: 28.10.2020 08:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Konya'da dehşet veren olay! Eski nişanlısını ve annesini öldürüp...

'da eski nişanlısı ve annesini öldürüp, eden ile ilgili haberi geldi. Korkunç olay, dün saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi. Sosyal medya hesabından takı satan Büşra Gizem Güzelsoy, emlakçılık yapan annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 4,5 ay önce ayrıldığı nişanlısı araç alım-satımı yapan Ömer İğret'in silahlı saldırısına uğradı. Başlarından yaralanan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti.

Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü | Video

Son dakika haberi: Konya'da dehşet veren olay! Eski nişanlısını ve annesini öldürüp...

Anne ve kızın olaydan 2 saat kadar öncede merkezine giderek bir gün önce evlerini taşladığı gerekçesiyle 'ten şikayetçi oldukları ve koruma talebinde bulundukları öğrenildi. Yaklaşık 5 yıldır birlikte oldukları öğrenilen İğret ve Güzelsoy'un geçtiğimiz Nisan ayında düğün yapmayı planladıkları ancak çiftin düğün öncesi ayrıldıkları belirtildi.

Son dakika haberi: Konya'da dehşet veren olay! Eski nişanlısını ve annesini öldürüp...

AĞABEYİNE MESAJ ATIP HAKKINIZI HELAL EDİN DEMİŞ

cinayetlerin ardından olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan , İğret'in Büşra Gizem ve annesi Gülya Barutçu'nun kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendiğini ve tanınmamak için arkadaşından aldığı ödünç arabayla evlerinin önünde beklediğini tespit etti. İğret, daha sonra evlerinin önüne gelen eski nişanlısı ve annesini tabanca ile ateş ederek öldürdü. İğret'in ayrıca ağabeyine mesaj atarak, 'Hakkınızı helal edin. Bir daha beni beklemeyin'diye mesaj attığı da öğrenildi.

Son dakika haberi: Konya'da dehşet veren olay! Eski nişanlısını ve annesini öldürüp...

ARABA DEĞİŞTİRİP KAÇMAYA DEVAM ETTİ

kısa süre sonra İğret'in olay yerinden kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu. Başka bir otomobil ile kaçan , olaydan 3 saat sonra ağabeyi 'e bulunduğu yerin konumunu attı. Çetin İğret ile birlikte Selaaddin Eyyübi Mahallesi Kahramanlar Sokak üzerine giden polis, İğret'i başına silah dayamış halde buldu.

Son dakika haberi: Konya'da dehşet veren olay! Eski nişanlısını ve annesini öldürüp...

İNTİHAR ETTİ

, kendisini ikna etmeye çalışanlara, 'Ben onların öldüğünü biliyorum. Ben bu dünyamı da öteki dünyamı da yaktım'dedi. Ağabey ise, 'Yapma kardeşim. Biz senin yanındayız. Ölmek çare değil. Ne gerekiyorsa yapacağız'diye kardeşini ikna etmeye çalıştı.

Son dakika haberi: Konya'da dehşet veren olay! Eski nişanlısını ve annesini öldürüp...

2 saat süren ikna çalışmalarına rağmen kelime-i şehadet getirerek silahı başına dayayarak ateşledi. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ömer İğret yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Son dakika haberi: Konya'da dehşet veren olay! Eski nişanlısını ve annesini öldürüp...
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