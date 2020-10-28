Son dakika haberi: Konya'da dehşet veren olay! Eski nişanlısını ve annesini öldürüp...

AĞABEYİNE MESAJ ATIP HAKKINIZI HELAL EDİN DEMİŞ

Ömer İğret cinayetlerin ardından olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, İğret'in Büşra Gizem ve annesi Gülya Barutçu'nun kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendiğini ve tanınmamak için arkadaşından aldığı ödünç arabayla evlerinin önünde beklediğini tespit etti. İğret, daha sonra evlerinin önüne gelen eski nişanlısı ve annesini tabanca ile ateş ederek öldürdü. İğret'in ayrıca ağabeyine mesaj atarak, 'Hakkınızı helal edin. Bir daha beni beklemeyin'diye mesaj attığı da öğrenildi.