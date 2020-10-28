Son dakika: Kontrol altına alınan İskenderun yangınında 'kundaklama' iddiası

Yangına 139 arazöz, 15 dozer ile 650 kişilik personel tarafından helikopterler de kullanılarak, havadan ve karadan müdahale başlatıldı ve karadan müdahale gece boyunca sürdü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları yerinde incelediği yangının kontrol altına alındığını açıkladı.