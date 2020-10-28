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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Meteoroloji hava durumu için bugün ve yarına sağanak yağış uyarısı yaptı! İstanbul dahil o bölge dikkat

Son dakika: için bugün ve yarına uyarısı yaptı! dahil o bölge dikkat

Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika raporuna göre; bugün yurdun batı kesimlerinin sağanak yağışın etkisinde olacağı bildirildi. Birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar batıdan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahminler arasında yerini alırken hava durumu değerlendirmelerinde; sabah saatlerinde Marmara bölgesinde etkili olan yağışların Ege ve Akdeniz bölgesindeki bazı illerde de etkili olacağı öngörülüyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen 28 Ekim son dakika hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 06:52 Son Güncelleme: 28.10.2020 07:05 ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji hava durumu için bugün ve yarına sağanak yağış uyarısı yaptı! İstanbul dahil o bölge dikkat

Son dakika haberler… Ülke genelinde bir süredir gözlemlenen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar bugün itibarıyla batı kesimlerinden başlayarak düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Genel Müdürlüğü 28 Ekim raporuna göre; başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alması beklenen yer yer gök gürültülü beklendiği bildirildi. Öte yandan öğleden sonra Ege ve Akdeniz bölgelerinde bazı illerde de yağışların gerçekleşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen 28 Ekim son dakika hava durumu tahminleri…

HAVA DURUMU RAPORUNDA DUYURULDU! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BATI KESİMLERİNİ ETKİSİ ALTINA ALACAK…

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova gibi birçok ilde yer yer etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla beraber düşüşe geçiyor. Günlük hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor…

Son dakika: Meteoroloji hava durumu için bugün ve yarına sağanak yağış uyarısı yaptı! İstanbul dahil o bölge dikkat

BUGÜN ETKİSİNİ GÖSTERECEK!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu için bugün ve yarına sağanak yağış uyarısı yaptı! İstanbul dahil o bölge dikkat

28 EKİM BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) gece saatlerinde çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu için bugün ve yarına sağanak yağış uyarısı yaptı! İstanbul dahil o bölge dikkat

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde, batı ilçeleri gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu

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Son dakika: Meteoroloji hava durumu için bugün ve yarına sağanak yağış uyarısı yaptı! İstanbul dahil o bölge dikkat
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