Su sorununa tasarruflu çözüm

İstanbul barajlarındaki su seviyesinin yüzde 30'a kadar gerilemesi, Üsküdar Belediyesi'ni harekete geçirdi. Başlatılan dev su tasarrufu kampanyası kapsamında, yüzlerce kişiden oluşan dev ekiple 200 bini aşkın hane ile binlerce işyeri ve esnafa yüzde 40 tasarruf sağlayan musluk aparatları ücretsiz olarak dağıtıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in bizzat yönettiği dev kampanya ile 500 bin aparatın yanı sıra, bir dönüşüm çantası içinde tohumluk kalem, dezenfektan, maske ve sıfır atık bilgilendirme broşürü de ücretsiz olarak Üsküdarlılara dağıtıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuya ilişkin "15 milyon nüfuslu İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda birkaç aylık su kaldı. Sadece hizmet değil çözüm üreten bir sosyal belediyecilik anlayışı, bu sorunun çözümü noktasında harekete geçilmesini gerektirirdi. Biz de öyle yaptık. Dev su tasarrufu kampanyası başlattık" dedi.

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