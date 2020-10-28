Dünün Süper Loto sonuçları çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 27 Ekim 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla tamamen yenilenerek Milli Piyango Online aracılığyla MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen MPİ 27 Ekim Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı. Bugünkü (27 Ekim 2020 Salı) MP TV canlı çekiliş için kupon doldurarak şanslı numaralar doğru tahminle büyük ikramiyeyi kazanan olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 27 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. 27 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranına buradan erişerek biletinizle büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MPİ Süper Loto 27 Ekim çekiliş sonuçları ve Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaralar bilgileri şöyle;
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.