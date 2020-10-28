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Taksim'de çaycılar birbirlerine girdi!

Taksim Meydanındaki çaycılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:33 ABONE OL
Taksim'de çaycılar birbirlerine girdi!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanındaki çaycılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çaycı kadınlar birbirine girdi.

POLİSLER, KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Olaya Taksim Meydanındaki görevli güven timleri müdahale ederken, ekipler kavga eden kadınları ayırmakta güçlük çekti. Ekipler uzun uğraşlar sonrasında tarafları ayırırken, yaşanan kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Taksim'de çaycılar birbirlerine girdi!
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