TGC’nin ‘sağlık haberi’ ödülü SABAH’a: Sağlık kahramanları ve babama armağan olsun

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) düzenlediği 2019 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde Sağlık Haberi dalında 'Yılın Gazetecisi' seçilen SABAH gazetesinden Gül Kireklo, TGC'de düzenlenen törenle ödülünü aldı. Türkiye'nin en yaygın meslek örgütü TGC'nin 1959'dan bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri bu yıl da seçici kurulun oylarıyla belirledi. Ödül töreni dün TGC'nin Burhan Felek Konferans Salonu'nda yapıldı. Sıkı koronavirüs tedbirleri altında davetli olmadan gerçekleştirilen tören alanına sadece ödülü alan ve ödülü verenler kabul edildi.Önce yazılı basının ödülleri sahiplerini buldu. Ayrı bir saatte de televizyon ve internet dalı ödülleri verildi. 'İki Baba Bir Mucize Bir Dram' haberiyle ödüle layık görülen Kireklo'ya ödülünü TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir verdi. Kireklo, ödülünü kahraman sağlık çalışanlarına ve babası Necati Kireklo'ya armağan etti. Kireklo, "Gözle bile görünmeyen bir virüsün dünyamızı nasıl değiştirdiğine tanıklık ediyoruz. Koronavirüs hayatımızı değiştirdi. Kimi yakınlarını kaybetti. Kimi hastalıkla mücadele ediyor. Virüs korkusundan sarılamıyoruz bile... Eski alışkanlıklarımız altüst oldu. Virüsle savaşın ise kahramanları var. Aylardır, canla başla koronavirüs cephesinde fedakârca çalışan sağlık çalışanları... Ödülümü kahraman sağlık çalışanlarına ve demansa sevgiyle meydan okuyan babama armağan ediyorum" dedi. SABAHKİREKLO'NUN 9 Haziran 2019 tarihinde SABAH'ta yayımlanan "İki Baba Bir Mucize Bir Dram" başlıklı haberi, Beşiktaş'ta makas atan aracın neden olduğu kazadan 18 gün sonra ortaya çıkan şoke edici gerçeği konu alıyordu. Hiranur ve Gülnur adlı kuzenlerden birinin öldüğü diğerinin ise yoğun bakıma alındığı kazada, hayatını kaybeden Gülnur'un, Hiranur sanılarak toprağa verildiği ortaya çıkmıştı. Kızını hayatta sanan baba acı gerçekle yıkılırken, öldü sanan diğer baba ise kızının hayatta olduğunu öğrenmesiyle adeta bir mucizeyi yaşamıştı.