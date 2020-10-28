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Son dakika: 'de şoke eden görüntü! Öldüresiye dövdüler...

'de gece saatlerinde yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. İki trans birey arasında çıkan kavga, taraflardan birinin arkadaşlarının olaya dahil olmasıyla daha da büyüdü. Saldırgan grup, öfkesini alamayıp tekme tokat dövdükleri kişiye saksı fırlattı. Dövülen kişinin çocuklara uyuşturucu teklif ettiği ve bu yüzden dövüldüğü iddia edildi. İşte şoke eden olaydan son dakika görüntüleri...

DHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 08:30 Son Güncelleme: 28.10.2020 08:42 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de şoke eden görüntü! Öldüresiye dövdüler...

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde iki trans birey arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden biri, diğerine önce cam şişe fırlattı, ardından da tekme tokat vurmaya başladı. Olayı gören bir grup trans birey de kavgaya dahil oldu.

Grup, saldırdıkları kişiyi dövüp üzerine saksı attı. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile son buldu.

Dövülen kişinin çocuklara uyuşturucu teklifinde bulunduğu, diğer kişinin buna tepki gösterince kavganın çıktığı öne sürüldü. Dövülen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Son dakika: İzmir'de şoke eden görüntü! Öldüresiye dövdüler...
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