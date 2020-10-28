Üç kentte peş peşe orman yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde ormanlık alanda dün sabah yangın çıktı. Çöplükten çıktığı açıklanan yangın 1 saatte söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan yandı. Birçok ev alevler arasında kalırken, vatandaşlar bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Öğle saatlerindeyse Akarca ve Sarıseki mahallelerinin bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı evler tahliye edilidi. Mersin'in Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında da yangın çıkarken 50 ev boşaltıldı. İlçenin Karaağa köyü ormanlık alanında da yangın çıktı. Adana'nın Kozan ilçesi Kuzeren mevkisi ormanlık alanında yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli Hatay'daki yangınla ilgili olarak da sabotaj ihtimalinin araştırıldığını kaydetti.İzmir'in Aliağa ilçesinde ise Petkim'e ait Etilen Oksit Fabrikası'nda çıkan yangına müdahale eden 3 işçi deşarj kanalına düştü. Tedavi altına alınan işçilerden 1'i hayatını kaybederken, 2 işçi taburcu oldu.