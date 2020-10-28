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Valilik, depremin bilançosunu açıkladı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde meydana gelen bedeniyle Erzincan Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada deprem nedeniyle meydana gelen hasarlar açıklandık.

FARUK CANBABA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 16:55 ABONE OL
Valilik, depremin bilançosunu açıkladı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen deprem bedeniyle Erzincan Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada deprem nedeniyle meydana gelen hasarlar açıklandık.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Deprem kaynaklı bölgedeki sarsıntının ardından Afad, Çevre ve Şehircilik, İl Özel İdaresi ve Jandarma ekiplerimizce sahada incelemeler devam etmekte olup, saat 15:30 itibariyle yapılan tespitlere göre; Tercan ilçesi Çadırkaya Beldesinde15, Beykonak Köyünde 1, Küçükağa Köyünde 1, Beğendik Köyünde 5, Çayırlı ilçemiz Çaykent köyünde 1 ev olmak üzere toplam 23 evde hasar olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ekiplerimiz sahada olup, bölgedeki kontrol çalışmaları titizlikle devam etmektedir"

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Valilik, depremin bilançosunu açıkladı
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