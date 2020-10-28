Valilik, depremin bilançosunu açıkladı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen deprem bedeniyle Erzincan Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada deprem nedeniyle meydana gelen hasarlar açıklandık.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Deprem kaynaklı bölgedeki sarsıntının ardından Afad, Çevre ve Şehircilik, İl Özel İdaresi ve Jandarma ekiplerimizce sahada incelemeler devam etmekte olup, saat 15:30 itibariyle yapılan tespitlere göre; Tercan ilçesi Çadırkaya Beldesinde15, Beykonak Köyünde 1, Küçükağa Köyünde 1, Beğendik Köyünde 5, Çayırlı ilçemiz Çaykent köyünde 1 ev olmak üzere toplam 23 evde hasar olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ekiplerimiz sahada olup, bölgedeki kontrol çalışmaları titizlikle devam etmektedir"