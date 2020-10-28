Van’da PKK operasyonu

Van'da PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.





Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Yüksek ve Tahıl Mahalleleri kırsalında 27 Ekim tarihinde Yıldırım-10 operasyonu başlatıldı. Operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf., 1 adet uzaktan kumandalı EYP, 2 adet el telsizi, 5 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 2 adet akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.