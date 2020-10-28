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Yangında tahliye edilen fabrikanın önünde hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı

'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan sırasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye sırasında fabrikanın önünde oluşan hortuma kapılan otomobilin sürücüsü, firmanın genel müdürü 'ın beli kırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 17:16 ABONE OL
Yangında tahliye edilen fabrikanın önünde hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı

İskenderun'da dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu.

Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, tedaviye alındı.

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Yangında tahliye edilen fabrikanın önünde hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı
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