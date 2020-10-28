Bugün 28 Ekim bankalar tatil mi, yarım gün mü çalışıyor? 29 Ekim 2020 Yarın Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar açık mı?

Bankaların çalışma saatleri hakkında detaylı araştırmalar sürerken 28 Ekim Çarşamba bankaların açık olup olmayacağı da şimdiden merak ediliyor. Cumhuriyetin 97. senesi tüm Türkiye'de çoşkuyla kutlanacak. Devlet dairelerinde yarının yarım gün tatil olması nedeniyle yarın bankalar açık mı, tatil mi? araştırmalar oldukça popüler. 28 Ekim Çarşamba günü hem kamu bankaları hem de özel bankalar yarım gün çalışacak ve öğlene kadar hizmet verecek.

SON DAKİKA HABERİ: YARIN BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK? 28 EKİM'DE BANKALAR TATİL Mİ?

Yarının yarım gün olması nedeniyle bankalar da yarım gün hizmet verecek. 28 Ekim Çarşamba sabah 09:00'da açılacak bankalar 12:30'da kapanacak ve 30 Ekim Pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. Cumhuriyet bayramının olduğu 29 Ekim Perşembe de bankalar kapalı olacak.