Yaşlı kadının önce güvenini kazandı! Ardından ‘dua ettim’ bahanesiyle altınlarını çaldı

İstanbul'da 74 yaşındaki yaşlı kadının yanına yanaşan şüpheli, çantasını evine taşıma bahanesiyle güven kazandı. Eve giderek sözde dua edeceğini belirten şüpheli, evde bulunan tüm para ve altınları alıp kaçtı. Kandırıldığını anlayan yaşlı kadının şikayeti ardından şüphelinin bir dosya kapsamında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli kadın hakkında iddianame düzenlendi.

Olay, geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul Eyüpsultan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Arzu G., yolda yaya olarak yürüyen 76 yaşındaki Sebahat E.'nin yanına çantasını taşıma bahanesiyle yaklaştı.

Teklifi kabul eden yaşlı kadın, Arzu G. ile birlikte yaşadığı ikamete gitti. Arzu G. kısa süre sonra Sebahat E.'den namaz kılma bahanesiyle seccade istedi ve ardından evde para olup olmadığını sordu. Ardından yaşlı kadın parası olduğunu söyledi.

'DUA EDECEĞİM' DEYİP…

Bu cevap ardından harekete geçen Arzu G., sözde paralara dua etme bahanesiyle yaşlı kadının tüm paralarını istedi. Para ve altınlarını getiren kadın Arzu G.'ye teslim etti. Sözde dua eden şüpheli kadın Sebahat E.'ye 'Paralara ve altınlara dua okuyacağım, odaya girme ve paralara dokunma' dedi ve ebden ayrıldı.

Bunun üzerine yaşlı kadın odaya geri dönerek paralarını ve altınlarını kontrol ettiğinde büyük bir şok yaşadı. Kontrollerinde 18 bin lira, 400 dolar, bir adet altın zincir ve iki adet altın küpenin olmadığını tespit etti. Dolandırıldığını anlayan kadın, soluğu savcılıkta aldı.

PARMAK İZİ ELE VERDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan parmak izi incelemesi neticesinde şüpheli Arzu G. tespit edildi. Yaşlı kadın, şüpheliyi fotoğraf üzerinden teşhis etti.

Şüpheli hakkında İstanbul 8.Sulh Ceza Hakimliği'nce yürütülen bir dosya üzerinde yakalama kararı bulunduğu, yakalamanın halen infaz edilemediği belirlendi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Olayla ilgili yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılıkça, Arzu G. hakkında 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan ceza talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.