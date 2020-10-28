Yolcular hemşire, otobüs ambulans oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünde yolcu olarak bulunan bir genç kız fenalaştı. Fenalaşan kıza ilk müdahaleyi diğer yolcular yaparken otobüs de hızlıca hastaneye götürdü.

Kocaeli'de önceki gün İzmit İlçesi Kocaeli Üniversitesi Kampüsünün bulunduğu Umuttepe'den İzmit'e doğru yola çıktı. Bu esnada otobüste bulunan genç bir kız, aniden fenalık geçirdi. Genç kız, yolcular tarafından hemen bir koltuğa oturtuldu. Ancak daha da fenalaşınca 41 BR 250 plakalı otobüsün şoförü olan Mustafa Okçu, hemen direksiyonu Kocaeli Devlet Hastanesine kırdı. Yolcular genç kıza yardımcı olmaya çalışırken, otobüsü şoförü güzergahtan çıkarak fenalaşan kızı Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisin önüne getirdi. Acilde görevli personel genç kızı sedye ile alarak hemen müdahalede bulundu. Otobüs şoförü ise genç kızı hastaneye teslim ettikten sonra tekrar güzergâhına döndü.