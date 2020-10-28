Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı

İzmit İlçesinde meydana gelen olayda, yolda yürümekte olan Arda Bıyıkoğlu isimli genç, 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı. Olayı gerçekleştirilenler olay yerinden kaçarken, yaralanan genç Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde saat 15:20 sularında meydana gelen olayda, yolda yürümekte olan 25 yaşındaki Arda Bıyıkoğlu, o esnada yoldan geçmekte olan 3 kişi ile bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve Bıyıkoğlu kalçasından bıçaklandı. ıyıkoğlu, yaralı halde bir fatura ödeme merkezine sığınırken, olayı gerçekleştiren 3 kişi, ticari bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı genç olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı gençin kalçasından 2 bıçak darbesi aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.