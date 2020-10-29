75 yıl sonra ilk cuma namazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 75 yıl sonra müzeden yeniden camiye çevrilen Kariye Camisi'nde ilk cuma namazı yarın kılınacak. Erdoğan'ın da katılacağı ilk namaz öncesinde hazırlıklar tamamlandı. SABAH, 15 asra yaklaşan kutsal geçmişiyle dikkat çeken Kariye Camisi'nin yeni yüzünü içeriden görüntüledi.

Tarihi yapının içindeki fresk ve mozaikler için perde sistemi oluşturuldu. Ahşap minber yerleştirilen camide, yapının orijinal halinden kalan kısımlar da korundu. Giriş ve iç orta kısmındaki mozaik ve freskler de aslına uygun olarak bakımdan geçirildi. Ayasofya Camisi modeliyle yapılan düzenlemeyle, kıble yönündeki Hz. İsa mozaiklerini örten perde sistemi de kuruldu. Caminin halıları da serildi. Kariye, Bizans dönemi imparatorlarının İncil'den kıssaları anlatmak için yapılan altın mozaikleriyle biliniyor. Camide 20 yıldan beri rehberlik yapan Serdar Dönmez, "Buraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Müslüman ziyaretçiler burada Hz. Meryem'i dinliyor. Kuran'daki kıssalardan örneklerle anlatıyorum. Kimisi Hz Meryem'in Kuran'da geçtiğini ilk kez burada duyduğunu söylüyor. Yahudiler de Hz. Musa hakkında bilgi alabiliyor. Burası gerçekten çok önemli bir dini mekan" dedi.







15 ASIRLIK GEÇMİŞ

Tarihi Roma surlarının dibinde özel mimarisiyle bilinen Kariye Camisi, ilk olarak 6. yy'da inşa edildi. Burada Aziz Babylas'ın kutsal kabul edilen mezarı yer alıyordu. Kommenos Hanedanı döneminde daha büyük bir şekilde yeniden inşa edilen kiliseye, şehir merkezi dışında kaldığı için Chora adı verildi. Latin istilasında talan edilen ve ağır tahribat gören kilise, daha sonra tekrar onarımdan geçirildi. 14'üncü asırda kütüphane ve şapel kısmıyla önemli bir dini mekan olarak ilgi gördü. İstanbul'un fethinden sonra kilise olarak kullanılmaya devam eden Kariye, 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürüldü. Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1945'teki kararıyla müzeye çevrildi. Bu karar 2019'da Danıştay tarafından iptal edildi ve yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Danıştay'ın kararında, "Devlet, vakıfları muhafaza edebilir, onlara müdahale edemez" denildi. Kariye Camisi, 1 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de cami olarak yeniden ibadete açıldı.