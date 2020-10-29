29 Ekim bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı İETT, metro ve metrobüs toplu taşıma bedava mı?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de ücretsiz toplu ulaşım imkanı ile ilgili İBB tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı." Ifadelerine yer verildi.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.