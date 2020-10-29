85 yaşındaki nine, bayrak geldiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı

Kocaeli Kandıra İlçesi Teksen Köyünde ikamet eden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sıcak yemek projesinden faydalanan 85 yaşındaki Hatice Fidan, kendisine her gün yemek getiren büyükşehir belediyesi görevlilerinden Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bayrak talebine bulundu. Büyükşehir belediyesi bu talebe kayıtsız kalmadı. Hatta bayrak ile birlikte evinin önüne bir bayrak direği dikti ve bir bayrağı da göndere çekti. Talebi yerine getirilen Hatice nine, bayrak göndere çekilince gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaklaşık 25 yıl önce eşini kaybeden ve tek başına yaşayan Hatice Fidan (85), yıllardan bu yana yaşamını ibadet ederek ve bahçede çalışarak geçiriyor. Yaşının getirdiği bir dizi hastalıklarda bulunan Hatice nineye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından sıcak yemek projesi kapsamında her gün sıcak yemek getiriliyor. Hatice nine, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kendisine yemek getiren ekiplerden bayrak talebinde bulundu.

Ekipler bu talebe kayıtsız kalmadı ve bayrağı bayram sabahı Hatice nineye teslim etti. Ayrıca evinin önüne bir bayrak direği dikerek, şanlı bayrağımızı göndere çekti. Hatice Fidan talebi yerine gelince ve evinin önünde bayrağımız göndere çekilince oldukça duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anlar yaşayan Hatice Fidan; "Yıllardan beri bayrak özlemi çekiyorum, evin önüne bayrak asmak Türk'ün şerefini İslam'ın nurunu göklerde dalgalandırmak onurumuzdur.'Büyükşehir beni yalnız bırakmıyor. Yemeğimi de getiriyor. Getirenden de pişiren de Allah razı olsun. Ben mutluyum. Bana bakıyorlar." dedi.