Ankara ve İstanbul'da bugün ulaşım bedava mı? Bugün metro, tramvay, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi?

Bugünün resmi tatil olması nedeniyle hem başkent Ankara'da hem de İstanbul'da ulaşım bedava olacak! Son dakika kararına göre bugün metro, tramvay, metrobüs ve otobüsler ücretsiz olacak. Konuyla ilgili İBB Meclisi aldığı kararı paylaştı. Buna göre oy birliğiyle İstanbul'da bugün otobüslerin, metronun, tramvayların, metrobüsün, İETT'ye bağlı otobüslerin, şehir hatları vapurlarının, özel deniz yolu toplu ulaşım motorlarının, teleferik hatlarının ücretsiz olacağı ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ: ANKARA VE İSTANBUL'DA BUGÜN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ! METRO, TRAMVAY VE METROBÜS BEDAVA MI?