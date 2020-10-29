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Ankara ve İstanbul'da bugün ulaşım bedava mı? Bugün metro, tramvay, metrobüs ve ?

29 Ekim Cumhuriyet bayramının resmi tatil olmasıyla birlikte ulaşım konusunda da bazı kararlar alındı. Özellikle nüfus popilasyonu bakımından en kalabalık şehirlerimiz arasında yer alan Ankara ve İstanbul'da ? Bugün metro, tramvay, otobüsler ve ? Özellikle resmi tatil günlerinde İstanbul'da gezilecek yerlere ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ulaşım ücretsiz mi sorusunun cevabını arıyor. İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:06 ABONE OL
Ankara ve İstanbul'da bugün ulaşım bedava mı? Bugün metro, tramvay, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi?

Bugünün resmi tatil olması nedeniyle hem başkent Ankara'da hem de İstanbul'da ulaşım bedava olacak! Son dakika kararına göre bugün metro, tramvay, metrobüs ve otobüsler ücretsiz olacak. Konuyla ilgili İBB Meclisi aldığı kararı paylaştı. Buna göre oy birliğiyle İstanbul'da bugün otobüslerin, metronun, tramvayların, metrobüsün, İETT'ye bağlı otobüslerin, şehir hatları vapurlarının, özel deniz yolu toplu ulaşım motorlarının, teleferik hatlarının ücretsiz olacağı ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ: ANKARA VE İSTANBUL'DA BUGÜN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ! METRO, TRAMVAY VE METROBÜS BEDAVA MI?

İstanbul Belediye Meclisi tarafından alınan kararın yanı sıra Ankara'da da toplu ulaşımın ücretsiz olduğu ifade edildi. Ankara'da da belediye otobüsleri, metro ve tramvayın bedava olduğu açıklandı.

İSTANBUL'DA BUGÜN M1A YENİKAPI - ATATÜRK HAVALİMANI, M1B YENİKAPI - KİRAZLI, M2 YENİKAPI - HACIOSMAN, M3 KİRAZLI - OLİMPİYAT BAŞAKŞEHİR, M4 KADIKÖY - TAVŞANTEPE, M5 ÜSKÜDAR - ÇEKMEKÖY, M6 LEVENT - BOĞAZİÇİ ÜNİ, M7 MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY METRO HATLARI BEDAVA OLARAK VATANDAŞLARA HİZMET VERECEK.

AYNI ŞEKİLDE TÜM İETT OTOBÜSLERİ, METROBÜS SEFERLERİ, TRAMVAYLAR DA ÜCRETSİZ OLARAK KULLANILABİLECEK.

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Ankara ve İstanbul'da bugün ulaşım bedava mı? Bugün metro, tramvay, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi?
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