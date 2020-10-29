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Balıklıgöl, kandilde doldu taştı

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen dolayısıyla ’da, dün gece camilerde programlar düzenlendi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:48 ABONE OL
Balıklıgöl, kandilde doldu taştı

Peygamberler şehri olarak da anılan Şanlıurfa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Akşam ezanından itibaren Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar camilerde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe bırakarak namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl ile Eyyüp Peygamber'in rahatsızlığında çile çektiği mağara ve suyuyla yıkanıp, sağlığına kavuştuğu rivayet edilen "Eyyüp Peygamber Makamı" ziyaret edildi.

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Balıklıgöl, kandilde doldu taştı
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