Bebeğinin babasından Nazlı Hamarat’a şok

Bir yarışma programı ile tanınan Nazlı Hamarat hakkında, bebeğinin babası olduğu iddia edilen iş insanı Gaffar Aydın'ı tehdit ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Yargılama devam ederken Hamarat, TV'de işadamı hakkında aşağılayıcı bazı sözler sarf etmişti. Taraflar arasında aylar süren gerginlik yeniden gündeme geldi.

1 AY SÜREYLE KORUNACAK

İş insanı Gaffar Aydın, Hamarat'ın sarf etmeye devam ettiği sözleri sonrası İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak tedbir talep etti. Aile Mahkemesi, bir ay süreyle Hamarat'ın, Aydın'a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

DNA TESPİTİ İÇİN DAVA AÇMIŞTI

Yaklaşık bir yıllık beraberliğin ardından Gaffar'la aşkı sona eren Hamarat, ayrılık sonrası hamile olduğunu açıklamıştı. Aydın, Hamarat'ın 6 Haziran'da dünyaya getirdiği oğlu İlter Noyan'ın kendi çocuğu olup olmadığının tespiti için dava açmıştı. 10 Ekim 2018'de İstanbul 13. Aile Mahkemesi'ne başvuran ve tanıma beyanının tespitini talep eden Aydın, "Bebeğin babası olduğum DNA testiyle tespit edilirse tüm sorumluluğumu yerine getireceğim" demişti.



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