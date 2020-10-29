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üyesi Prof. Dr. 'tan açıklaması! tedavisinde etkili mi? Başından beri...

vaka sayısının son günlerde dünya genelinde artmasından sonra üyesi Prof. Dr. 'tan açıklaması geldi. Uzman isim, aspirinin Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gören corona virüs hastalarında kullanıldığını ve düzenli olarak tedaviye devam edildiğinde ölüm riskini %47 oranında düşürdüğünü, Türkiye'de de salgının en başından bu yana kullanıldığını ifade etti. Aspirinin 'septik şoku' önlediği de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 11:00 Son Güncelleme: 29.10.2020 11:03 ABONE OL
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan son dakika açıklaması! Aspirin corona virüs tedavisinde etkili mi? Başından beri...

Tüm dünyada aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, aspirin tedavisi hakkında son dakika bilgilendirmesinde bulundu. Aspirinin ABD'deki hastalarda büyük başarı sağladığını belirten Azap, corona virüs hastalarında tedavinin başından beri aspirin kullanıldığını anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu. Her on vakadan dördünün İstanbul'da olduğunun altını çizen Bakan Koca, seyahatler konusunda da uyarılarda bulundu. Son dakika bilgisine göre kanı sulandırıcı aspirinin corona tedavisinde olumlu sonuçlara neden olduğu bildirildi.

İŞTE SON DAKİKA HABERİNİN DETAYLARI...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ABD'de hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarında düzenli kullanıldığında ölüm riskini yüzde 47 düşürdüğü ortaya çıkan aspirinin, Türkiye'de salgının en başından bu yana hastalarda kullanıldığını söyledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüsten kaynaklanan ölümlerin önemli bir sebebinin vücuttaki bütün damarların iç yüzeyini döşeyen hücrelerin, virüsten etkilenerek görevini yapamaz hale gelip, kanın pıhtılaşması olduğunu söyledi. Prof. Dr. Azap, "Kan pıhtıları oluşup küçük damarları, ince kılcal damarları tıkamaya başlıyor. Bu damarlar tıkandığı zaman organlar beslenemiyor. Akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Beyinde felçlere sebep olan pıhtılara sebep olabiliyor. Kalp krizi olabiliyor" dedi.

'BAŞTAN BERİ HASTALARIMIZDA KULLANIYORUZ'

Bunun salgının erken dönemlerinden itibaren bildikleri bir konu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Azap, "Aslında pek çok enfeksiyon hastalığında böyle olur. 'Septik şok' dediğimiz 'sepsis' dediğimiz tablo ortaya çıkar. Vücudun pıhtılaşma sistemi bozulur, kanın akışkanlığı bozulur, bu pıhtılar nedeniyle organ yetmezliği ve ölümler gerçekleşir.

Amerikalı bilim insanlarının yaptığı şey de bu kan sulandırıcı ilaçların gerçekten bunu ne kadar önlediğini gösteren bir çalışma, aspirinin yüzde 50 oranında bunları önlediğini gösterdiler. En baştan beri böyle bir durum olduğunu bildiğimiz için Türkiye'de zaten kan sulandırıcı 'aspirin' olabilir 'heparin' gibi başka bazı daha farklı ilaçlar olabilir, baştan beri hastalarımızda kullanıyoruz" diye konuştu.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan son dakika açıklaması! Aspirin corona virüs tedavisinde etkili mi? Başından beri...
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