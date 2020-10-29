BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Günde binlerce ziyaretçisi bulunan market zinciri birbirinden çeşitli ve indirimli ürünleri bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Pek çok alanda pek çok ürün çeşitliliğin olmasının yanı sıra her Salı ve Cuma büyük indirimleri ile de vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 30 EKİM 2020 CUMA BİM AKTÜEL LİSTE

BİM aktüel ürünler listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi şu şekilde;