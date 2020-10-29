Bir ay önce boşandığı eşini öldürdü

Konya'nın Çumra ilçesinde birlikte yaşadığı Turgay Koç'u terk eden Hatice Özer, çocuklarını da alarak, babası İbrahim Özer'in evine döndü. Eşiyle barışmak için eve gelen Turgay Koç, İbrahim Özer ile tartıştı. Koç, Özer'i silahla başından vurarak öldürdü. Çankırı'da yaşayan Mesut ve Gülay Güneş Açıkgöz çifti, bir ay önce boşandı. Mesut Açıkgöz çocuklarını da alıp Adana'ya gitti. Mesut Açıkgöz, önceki gün Çankırı'ya gelip, kapısını çilingire açtırdığı eski eşinin evine girdi. Eski eşini silahla öldüren Açıkgöz, Adana'ya dönüp polise teslim oldu. Uşak'ın Banaz ilçesi Kızılhisar köyünde M.Y. (17), tartıştığı ağabeyi B.Y.'yi (36) bıçaklayarak öldürdü.