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’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü, törenle kutlandı.

CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 29.10.2020 12:17 ABONE OL
Bitlis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çoşkusu Bitlis Valiliği'nin gerçekleştirdiği törenle başladı.

Bitlis Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Vali Yardımcıları, kurum amirleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kutlama mesajıyla devam etti. Günün anlam ve önemi taşıyan konuşmayı Bitlis Valisi Oktay Çağatay yaptı.

Çağatay, konuşmasında Cumhuriyetin 97. yıldönümünü Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çağatay, ayrıca şunları söyledi: "Bugün bu meydanda, Devletimizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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Bitlis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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