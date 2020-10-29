İstanbul Bahçelievler'de motosikleti çalmaya çalışan şüpheliler, komşuların ihbarıyla yakalandı.

Bahçelievler'de oturan ve 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan bir kişi, Soğanlı Mahallesi'nde park halinde olan komşusunun motosikletinin çalınmak üzere olduğunu söyledi. Polisler hemen adrese gitti.

Böyle çalmaya çalıştılar... Komşu ihbarıyla suçüstü yakalandılar... | Video

Bir sokak içerisinde tedirgin davranışlar sergileyen ve polisleri gördüklerinde park halinde bulunan aracın altına bir cisim atan E.S. ve D.K. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olan şüphelilerin aracın altına attıkları cismin, hırsızlık amacıyla kullandıkları değerlendirilen Alyan Anahtarı olduğu ve ihbara konu motosikletin zarar gördüğü belirlendi.

Güvenlik kamera görüntüleri incelendi ve şüphelilerin bahse konu olayı gerçekleştirme teşebbüsünde bulundukları tespit edildi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı. "Hırsızlık" suçundan ötürü çok sayıda kayıtları bulunduğu belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.