YOĞUN YAĞIŞ BAŞLADI! Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Başta İstanbul olmak üzere…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Pazartesi'ye kadar olan hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, başta İstanbul, Aydın ve İzmir olmak üzere pek çok ilimizde sağanak yağış ve olumsuz hava koşullarının etkili olacağı belirtildi. Öte yandan, MGM yağışlı havaların ardından kar soğuklarının etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji'nin yayınladığı önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporuna ve olumsuz hava uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Antalya ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı, Isparta'nın güney,
Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor.
29 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU
30 EKİM CUMA HAVA DURUMU RAPORU
31 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU