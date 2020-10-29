YOĞUN YAĞIŞ BAŞLADI! Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Başta İstanbul olmak üzere…

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YOĞUN YAĞIŞ BAŞLADI! ’den ve uyarısı geldi! Başta İstanbul olmak üzere…

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, bugün itibariyle başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde olumsuz hava koşulları ve sağanak yağışların görüleceği belirtildi. MGM, özellikle İstanbul, İzmir ve Aydın’da 4 gün sürecek yağışların ardından kar soğuklarının yaşanacağını belirtti. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklaması…

Giriş Tarihi: 29.10.2020 08:40 Son Güncelleme: 29.10.2020 08:40 ABONE OL
BUGÜN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Başta İstanbul olmak üzere…

Genel Müdürlüğü (MGM), Pazartesi'ye kadar olan raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, başta İstanbul, Aydın ve İzmir olmak üzere pek çok ilimizde ve olumsuz hava koşullarının etkili olacağı belirtildi. Öte yandan, MGM yağışlı havaların ardından kar soğuklarının etkili olacağını duyurdu.

METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARDI! KAR SOĞUKLARI GELİYOR…

Meteoroloji'nin yayınladığı önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporuna ve olumsuz hava uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

BUGÜN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Başta İstanbul olmak üzere…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Antalya ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı, Isparta'nın güney,

Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor.

BUGÜN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Başta İstanbul olmak üzere…

29 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

BUGÜN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Başta İstanbul olmak üzere…

30 EKİM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

BUGÜN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Başta İstanbul olmak üzere…

31 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

BUGÜN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Başta İstanbul olmak üzere…

1 KASIM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

BUGÜN BAŞLIYOR! Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Başta İstanbul olmak üzere…

2 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

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YOĞUN YAĞIŞ BAŞLADI! Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Başta İstanbul olmak üzere…
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