Büyük Kiremit Adası’na dev Türk Bayrağı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yer alan Büyük Kiremit Adası, dev Türk bayrağıyla renklendi.

Yunan adalarına karşı dev Türk bayrağı astılar | Video

Bodrum Ak Gençlik Başkanı Osman Gökmen liderliğinde bir araya gelen AK Gençler, Cumhuriyetimizin 97. Yılında deniz motorları ile mavi vatan temalı çalışma yaparak Büyük Kiremit Adasına dev Türk bayrağı çektiler.

Bodrum açıklarında yer alan Büyük Kiremit Adası, dev Türk bayrağıyla renklendi.

Osman Gökmen SABAH'a yaptığı açıklamada; "Cumhuriyet Bayramımızın 97. Yılında Doğu Akdeniz'den başlayan "Mavi Vatan" mücadelemizin yanına Azerbaycan'la kardeşliğimizi de ekledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti Bodrum ilçe teşkilatı olarak vatanın yılmaz bekçileri olduğumuzu onur ve gururla paylaşıyoruz." dedi.

Büyük Kiremit Adası Turgutreis beldesinin 4 km uzağında Kardak kayalıkların 600 metre yakınında bulunuyor.

İletişim Başkanı Altun: Fransa'daki terör saldırısını kayıtsız, şartsız kınıyoruz

Son dakika.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İstiklal mücadelemiz bitmeyecek! Başaramayacaklar