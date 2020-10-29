Çaldıkları aracın benzini bitti! İterek benzinliğe geldiler

İstanbul Esenyurt'ta hırsızların çaldığı aracın benzini bitti. Yolda kalan hırsızlar arabayı iterek bir benzinliğe getirdi. Bir miktar benzin aldılar, bu kez de araba arıza yaptı. Yine iterek benzinlikten kaçtılar. Bir türlü çalıştıramadıkları arabayı yol kenarında bırakıp kaçtılar. Konuyla ilgili çalışma yapan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta park halindeki bir araca binen hırsızlar, düz kontak marifeti ile aracı çalıştırıp kaçtı. Ancak aracın bir süre sonra benzini bitti. Hırsızlar yolda kalan arabayı, iterek bir benzinciye kadar getirdiler. Oradan da bir miktar benzin aldılar. Ancak araç yine çalışmadı, bu kez yine iterek aracı benzinlikten uzaklaştırdılar. Hırsızlar ne yaptılarsa arabayı bir türlü çalıştıramayınca yol kenarında bırakıp kaçtılar.

1 HIRSIZ TUTUKLANDI

Araç sahibi R.A'nın İhbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, incelenen kamera görüntülerinden şüpheli Ersin B'nin (21) kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FİLM GİBİ GÖRÜNTÜ

Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde hırsızların, arabayı iterek benzinliğe geldikleri ve yine iterek benzinlikten gittikleri görülüyor.