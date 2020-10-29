Cezaevi arkadaşına kayınvalidesini soydurttu

Konya'da yaşayan Hüseyin Ertürk, cezaevinden arkadaşı Oğuz Ergün'e kayınvalidesinin evini soydurttu. Soygundan habersizmiş gibi yapıp olay sonrası korktuğu için evine gelen kayınvalidesine moral verdiği öğrenilen Hüseyin Ertürk ve ortağı Oğuz Ergün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meram ilçesine bağlı Pirebi mahallesinde bulunan Komutan sokak üzerindeki bir apartmanda yaşayan Deniz Ertürk işteyken küçük oğlu Emre evde yalnızdı. Küçük çocuğun evde yalnız olmasını fırsat bilen şüpheli, sabahın erken saatlerinde daire kapısını zorlandı. Sesleri duyan küçük çocuk 'Kim o?' diye seslenince "Ben polisim, aç kapıyı" diyerek yanıt verdi. Emre Ertürk'ün kapıyı açması üzerine ağzında maske ve elinde demir sopayla içeri giren şüpheli, çocuğun gözlerini bağlayarak, bir yerde oturmasını söyledi. Daha sonra evde yaptığı aramada çanta içerisinde bulunan 12 tam, 8 yarım, 4 çeyrek altını ve 4 bin TL nakit parayı alan hırsız, kayıplara karıştı.

DAMATTAN SOYGUN PLANI

Ertürk ailesinin şikâyetçi olması üzerine Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis olayın meydana geldiği apartman çevresindeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonrası apartmana bisikletle gelen şüphelinin daha önce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevinde yatan Oğuz Ergün (41) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ergün, olayı cezaevinden arkadaşı Hüseyin Ertürk'ün (28) planladığını, kendisinin ise gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Deniz Ertürk'ün damadı olduğunu öğrendiği Hüseyin Ertürk'ü de gözaltına aldı.

SOYGUNDAN SONRA KORKUP, DAMADININ EVİNE GİTMİŞ

Oğuz Ergün ifadesinde, "Hüseyin Ertürk benim cezaevinden arkadaşım. Bana kayınvalidesinin evinde çok sayıda altın ve para olduğunu söyledi. Bana apartmanın kapısının nasıl açılacağını ve hangi daireye gireceğimi gösterdi. Paranın da nerde olduğunu söyleyince bende eve girip altın ve paraları aldım. Tüm planı Hüseyin yaptı" dedi. Hüseyin Ertürk ise Oğuz Ergün'ü tanıdığını ancak soygunla bir alakasının bulunmadığını ileri sürdü.Altın ve paraları çalınan Deniz Ertürk'ün ise bu olay nedeniyle korktuğu için damadının evine gittiği ve orada kalmaya başladığı öğrenildi.

İki soyguncunun çaldıkları altınları bozdurup harcadığı belirtildi. Ele geçirilen bir adet cep telefonu ve bin 600 TL paraya ise el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece yağma suçundan tutuklandı.

