Cumhuriyet Bayramının 97.yıl dönümü kutlamaları tüm yurt olduğu gibi Kocaeli'nde de gerçekleştirilen bir dizi etkinlik ile kutlandı. Akşam saatlerinde ise İzmit Belediyesi organizesinde, Kent merkezinde Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu yürüyüşe katılan ve en önde bulunan CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları, Kent Meydanı'nda toplanıldığında hep bir ağızdan Andımız'ı okudu. Ancak gençler Andımız'ı hem eksik hem de yanlış okudu. Gençlerin fark etmediği bu durum ise yürüyüşe katılan vatandaşları adeta şoke etti.

CHP'li gençler, Andımız'ı eksik ve yanlış okudu | Video

İŞTE OKUNMASI GEREKEN ANDIMIZIN SÖZLERİ

Türküm, doğruyum, çalışkanım, İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Tük Varlığına armağan olsun. Ne Mutlu Türküm diyene!

CHP'li gençlerin eksik ve yanlış okuduğu Andımız: Türküm, doğruyum, çalışkanım, İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi sevmek, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Varlığım Tük Varlığına armağan olsun. Ne Mutlu Türküm diyene!

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