Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri! Resimli, Kısa, Uzun 29 Ekim kutlama mesajları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in ilanının 97. yıldönümü tüm yurtta büyük coşkuyla karşılandı. Türkiye'nin milli bayramlarından birisi olan ve Türk tarihi açısından büyük öneme sahip olan Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesi ile birlikte sosyal medyada da konunun önemini belirten birçok paylaşım yapıldı. Atatürk'ün sözleri eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri ile siz de bugünün anlamını belirtebilirsiniz. Kısa, uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları için ayrıntıları inceleyiniz. İşte en güzel, resimli 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili sözleri!
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen ve her yıl daha büyük coşku ile kutlanan Cumhuriyet'in ilanının 97. Yıldönümü tüm yurtta coşkuyla karşılandı. 29 Ekim mesajları ile bugünün anlamını belirtmek isteyenler en güzel mesaj seçeneklerine bu başlık altından ulaşabilecekler.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili söylediği sözler ve en güzel 29 Ekim mesajlarını sizler için derledik.
İşte 29 Ekim mesajları ve sözleri;
*Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
*Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
*Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
*Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.
*Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.
*Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
ATATÜRK SÖZLERİ
"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
"Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir."
"Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz."
"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLER
Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
Canımızı düşünmeden vereceğimiz vatanımıza armağan edilen Cumhuriyetimizin varlığı kutlu olsun. Atam ruhun şad olsun…
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.