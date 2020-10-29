Cumhuriyetin 97. yılı anısına Keban Barajı’na 970 bin balık yavrusu bırakıldı

Keban Baraj Gölünde düzenlenen programa, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Keban Kaymakamı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Emniyet Müdürü Celal Sel, Kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile DSİ 9. Bölge Müdürlüğü personellerinin katılımı ile Cumhuriyetimizin 97. Yılı Anısına Keban Barajına DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne ait Keban Balık Üretim İstasyonunda üretilen 970.000 adet balık yavrusu bırakıldı. Programda konuşan DSİ Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Cumhuriyetin ilk en büyük hidroelektrik enerji barajı olan Keban Barajı Gölüne 2020 yılı içinde toplamda 2 milyon 600 bin adet yavru balığı bırakılmış bırakıldığını belirtti.

Bugüne kadar Elazığ depolama tesislerine toplamda 62 milyon adet balık yavrusu bırakıldığını ifade eden Dündar, "Keban Baraj Gölünde, 2019 yılı sonu verilerine göre; 281 balıkçı, 151 balıkçı teknesi, 294 bin metre uzatma ağı, 22 bin 200 adet pinter ağı bulunmaktadır. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan insan sayısı ise 1024 kişidir. Yapılan avlanabilir stok tespitlerine göre Keban Barajı Gölünde avlanılacak yıllık balık miktarı 505 tondur. Kerevit ise 34 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. Balık yavrusu bıraktığımız Keban Barajımız, 1965 yılında inşaatına başlanan ve 1975 yılında tamamlanarak hizmete alınmış olup, yapıldığı yıllarda ülkemizin en büyük barajı olup, bugün itibariyle hizmete alınan tesisler içerisinde Atatürk Barajından sonra 2. Büyük barajıdır. Temelden 210 metre yüksekliğinde, yaklaşık 17 milyon m3 gövde dolgu hacmine ve 31 milyar m3 rezervuar hacmine haiz olup, yılda 6 milyar Kilovatsaat enerji üretim potansiyeli olan Cumhuriyetimizin en önemli projelerinden biridir. DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüze ait Keban Su Ürünleri İstasyonlarında 2020 faaliyetleri kapsamında Haziran-Temmuz döneminde üretimi yapılan 5 milyon adet yavru balık, sorumluluk alanımızda bulunan 21 baraj gölünün balıklandırılmasında kullanılacaktır. Keban Barajı Gölünde yaptığımız bu balıklandırma çalışmalarımızın, balıkçılarımıza hayırlı ve bol kazanç getirmesini ve vatandaşlarımızın da kaliteli ve ucuz şifalı beyaz et ihtiyacının karşılanmasına vesile olmasını diliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından baraj gölüne 970 bin balık yavrusu bırakıldı.