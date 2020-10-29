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: Dalaman’da ölü bulunan erkek bebeğin annesi tutuklandı!

'nın ilçelerinden Dalaman'a bağlı Merkez Mahallesi Damla Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın hemen yanında bulunan boş arsada bez çantanın içerisinde 5 Ekim 2020'de yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulunmuştu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan anne tutuklandı, sevgilisi ise şartıyla serbest bırakıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 29.10.2020 16:40 Son Güncelleme: 29.10.2020 17:02 ABONE OL
Son dakika: Dalaman’da ölü bulunan erkek bebeğin annesi tutuklandı!

Muğla'nın ilçelerinden Dalaman'a bağlı Merkez Mahallesi Damla Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın hemen yanında bulunan boş arsada bez çantanın içerisinde 5 Ekim 2020'de yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulunmuştu.

İnşaatta çalışan bir işçi, boş alana malzeme atığı atmak üzere gittiğinde çanta içerisindeki bebek cesedini fark etmişti. İşçinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekiplerin incelemesinde cesedin yeni doğmuş erkek bebeğe ait olduğu belirlenmişti.

ANNE VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ölü bulunan bebek, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan güvenlik güçleri; bebeği, Atakent Mahallesi'nde Emine Ö. (31) ile birlikte yaşadığı İbrahim A'nın (27) bıraktığını tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan ikiliden anne Emine Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sevgilisi İbrahim A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Dalaman’da ölü bulunan erkek bebeğin annesi tutuklandı!
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