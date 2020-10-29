Depremin vurduğu Malatya'da izler siliniyor; 5 bin 24 konut hızla yükseliyor

Malatya'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası devlet ve millet el ele verdi, tüm imkanlar depremzedeler için seferber edildi. Kentte depremzedeler için 5 bin 24 konut inşa edilirken, Pütürge ve Kale ilçelerinde ilk etapta tamamlanan 446 konut hak sahiplerine teslim edildi.

7 BİN 480 BİNA AĞIR HASARLI

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6.8'lik depremde, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 bin 480 bina ağır hasar görmüştü. Deprem sonrası devlet ve millet el ele verdi, tüm imkanlar depremzedeler için seferber edildi, kentte depremden zarar gören ilçeler adeta şantiyeye döndü. Bir taraftan ağır hasar gören binalar yıkılırken, diğer taraftan yeni konutlar hızla yükseldi.

5 BİN DEPREM KONUTU

Bu kapsamda SABAH'a özel açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak'taki depreminin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin hepsinin Malatya halkının yanında olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde kentte 1555 tanesi ahırlı köy evi olmak üzere toplam 5 bin 24 deprem konutunun inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

AĞIR HASARLI 1471 BİNA YIKILDI

Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar görenler için Gelinciktepe bölgesine 1527 adet deprem konutunun inşasının sürdüğünü, 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etabında bitmek üzere olduğunu ifade eden Öznur Çalık, bu bölgenin altyapı ve bağlantı yollarının da yapım ihalesinin gerçekleştiğini belirtti. Çalık, kentte ağır hasar ve acil yıktırılacak binaların yıkım ve enkazının kaldırılmasıyla ilgili üç etap halinde ihale yapıldığını anımsatarak, ağır hasarlı 7 bin 480 binadan bin 471 tanesinin yıkımının tamamlandığını da sözlerine ekledi.