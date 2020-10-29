Diyarbakır’da Cumhuriyet Bayramı’nın 97’inci yılı coşkuyla kutlandı

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet coşkusu törenlerle başladı.

Diyarbakır'da Anıt parkta düzenlenen tören öncesi Vali Münir Karaloğlu, Valilik Makamında Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla askeri, mülki ve yargı erkanı ile ilgilerin tebriklerini kabul etti. Sonrasında pandemi kuralları göz önüne alınarak düzenlenen tören alanına geçti. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlama töreninde bir konuşma yapan Karaloğlu, Türkiye Cumhuriyet'inin kolay kurulmadığına vurgu yaparak, vatan için bir olunarak, inanarak dünyanın en güçlü ordularının mağlup edildiğini söyledi. Karaloğlu, Cumhuriyet'in milli bir vizyon olduğuna değinerek, bu vizyon 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ilerlendiğinin altını çizdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla yad ettiğini belirten Karaloğlu, "Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın millet. Yaşasın memleket" İfadelerini kullandı.

"Cumhuriyet, milli vizyonumuzdur" diyen Karaloğlu, "Dikkatli gözler; Cumhuriyet vizyonunda; 1071'i, 1299'u, 1453'ü… En zor zamanlarda dahi, yeniden diriliş mücadelelerimizi, bizi var eden zaferlerimizi… Bu yolda, hep birlikte, milletçe yazdığımız destanları görebilirler. Hamdolsun ki, Bu kuşatıcı vizyon artık geleceğe uzanıyor. 2023, 2053, 2071, yakın, orta ve uzak gelecekteki milli hedeflerimize koşuyoruz. Cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür vatandaşları olarak inşallah, yine hep birlikte, yine her birimiz bir ordu olacak, büyük işler başaracağız. 15 Temmuz'da, İdlib'te, Cerablus'ta, El Bab'ta, Akdeniz'de, Libya'da… Dünyanın dört bucağında verdiğimiz mücadele Kurtuluş savaşında verdiğimiz mücadelenin kardeşidir, Var olma irademizin teyididir. O gün ne kadar kararlıysak, bugün o kadar kararlıyız. O gün imkânsız yoktu. Bugün de yok. Bu inanç ve duygularla, Cumhuriyetimizin nice 97 yıllar yaşamasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal yolunda her biri bir ordu olan milletimizin bütün fertlerini minnetle şükranla yad ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşısın millet. Yaşasın memleket" dedi.