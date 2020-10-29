Eczane ve sağlık ocakları bugün açık mı? 29 Ekim’de eczane ve sağlık ocakları tatil mi, çalışıyor mu?

Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan 29 Ekim, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün olmak üzere bir buçuk günlük resmi tatil yapılıyor. Vatandaşlar, resmi tatil sebebiyle eczane ve aile hekimliği sağlık ocaklarının faaliyet gösterip göstermeyeceğini merak ediyor. İşte 29 Ekim'de sağlık ocağı ve eczaneler açık mı sorusunun cevabı…
İşte 29 Ekim'de eczane ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri;
29 EKİM'DE HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?
29 Ekim tarihinin resmi tatil olması sebebiyle bu günde hastaneler ve eczaneler açık değil. Hastanelerde resmi tatil günlerine muayene veya başka sebeplerle randevu verilmiyor. Fakat hastanelerin acil servis bölümü resmi tatiller, dini bayramlar da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Aynı şekilde eczaneler de 29 Ekim tarihinde açık olmayacak. 29 Ekim tarihinde eczaneye gitmek isteyenlerin nöbetçi eczanelere gitmesi gerekiyor.
RESMİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Bununla birlikte 30 Ekim Cuma günü yıllık izninden kullananlar toplamda dört gün tatil yapabilecek.