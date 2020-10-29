Haberler Yaşam Haberleri Eczane ve sağlık ocakları bugün açık mı? 29 Ekim’de eczane ve sağlık ocakları tatil mi, çalışıyor mu?

Eczane ve sağlık ocakları bugün açık mı? 29 Ekim’de eczane ve sağlık ocakları tatil mi, çalışıyor mu? 28 ve 29 Ekim tarihlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda resmi tatil uygulanıyor. Dün öğleden sonra başlayan resmi tatil uygulaması bugün de devam edecek. Dolayısıyla eczane ve sağlık ocakları dahil olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş, yarın mesai saatine kadar hizmet vermeyecek. Bu doğrultuda merak edilen eczane ve sağlık ocakları bugün açık mı, çalışıyor mu sorusunu cevapladık. 29 Ekimde’de eczane ve sağlık ocakları tatil mi?

Giriş Tarihi: 29.10.2020 11:06 ABONE OL

Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan 29 Ekim, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün olmak üzere bir buçuk günlük resmi tatil yapılıyor. Vatandaşlar, resmi tatil sebebiyle eczane ve aile hekimliği sağlık ocaklarının faaliyet gösterip göstermeyeceğini merak ediyor. İşte 29 Ekim'de sağlık ocağı ve eczaneler açık mı sorusunun cevabı… 29 EKİM'DE HASTANELER VE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU? İşte 29 Ekim'de eczane ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri;

29 EKİM'DE HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI? 29 Ekim tarihinin resmi tatil olması sebebiyle bu günde hastaneler ve eczaneler açık değil. Hastanelerde resmi tatil günlerine muayene veya başka sebeplerle randevu verilmiyor. Fakat hastanelerin acil servis bölümü resmi tatiller, dini bayramlar da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Aynı şekilde eczaneler de 29 Ekim tarihinde açık olmayacak. 29 Ekim tarihinde eczaneye gitmek isteyenlerin nöbetçi eczanelere gitmesi gerekiyor.