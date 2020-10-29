Evlat nöbeti tutan anneler, Cumhuriyetin 97’inci yıl dönümünü kutladı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı evlat nöbetinde kutladı.

ileler, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılını kutladı, üzerinde ay yıldız figürü bulunan balon uçurdu. Annelerden Songül Altıntaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Sonuna kadar buradayız, buradan kalkmıyoruz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz. HDP ve PKK'dan evladımızı istiyoruz" dedi. Anneler, kutlama sırasında ellerindeki Türk bayrakları ile birlikte "Yaşasın Cumhuriyet" diye slogan attı.