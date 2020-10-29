Fabrika çalışanlarından oluşan korodan Cumhuriyet konseri

Fabrika kuran fabrika olarak anılan Türkiye'nin ilk entegre Demir Çelik fabrikası olan KARDEMİR A.Ş. ilklere imza atmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk tren tekerliği ve rayını üreten KARDEMİR A.Ş. çalışanlarını motive etmek için çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunuyor. Fabrikanın çeşitli birimlerinde işçi, formen, baş mühendis gibi çalışanlarından oluşan 20 kişilik müzik korosu ilk kez Cumhuriyet konseri verdi.

Korona Virüs tedbirleri nedeniyle Kardemir Konferans salonun da verilen konser seyircisiz düzenlenirken,konseri Vali Fuat Güler, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KARDEMİR A.Ş. genel Müdürü Necdet Utkanlar ve diğer protokol üyeleri izledi. Konser Fabrikanın ve Karabük Valiliğinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.

Koro 3 saat süren konser sırasında Türk Halk, Türk Sanat ve Pop müzikleri ile kahramanlık türkülerini seslendirdi. Konserin sonunda protokol üyeleri ve işçiler beraber 10.yıl marşını ellerinde Türk bayrağını ellerinde sallayarak söylediler.

Genel Müdür Utkanlar bu tür sosyal faaliyetleri çalışanları ile birlikte sürdüreceklerini, çalışanları ile birlikte koskoca bir KARDEMİR ailesi olduklarını belirtti.