Gümrük kaçağı 51 adet cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler ile Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, bazı şahısların ülkemize yasa dışı yollar ile sokulan cep telefonlarına, eski ya da hurdaya çıkmış olan cep telefonlarının IMEİ'nı kopyalayarak piyasaya sürdüklerini tespit etti.

51 ADET KAÇAK TELEFON, 2 GÖZALTI

Yapılan takip sonucu Gebze ilçesinde 2 ayrı cep telefonu dükkânına baskın yapıldı. Baskın yapılan iş yerlerinde, 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.