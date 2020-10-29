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Haberler Yaşam Haberleri GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA - Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

GÜNLÜK TABLO - Türkiye’de vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Corona vaka sayısına ilişkin haberleri yakından takip edilirken tarafından gün gün koronavirüs tablosu açıklanıyor. Son olarak 28 Ekim koronavirüsü verilerine göre; ülkemizde vefat sayısı 77 iken hasta sayısı 2 bin 305 olarak kayıtlara geçti. İyileşen hasta sayısı ise bin 662 iken test sayısı 128 bin 312 olarak belirtildi. Peki, Türkiye'de kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye ölü ve vaka sayısı kaç? Fahrettin Koca son dakika açıkladı!

Giriş Tarihi: 29.10.2020 22:49 Son Güncelleme: 29.10.2020 22:50 ABONE OL
SON DAKİKA - Türkiye’de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

haberi…İlk corona vakasının 11 Mart 2020 tarihinde teşhis edilmesinden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu yayınlamaya devam ediyor. Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden de ile ilgili değerlendirmelerde de bulunuyor. Peki; Türkiye'de kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç?

CORONA VİRÜSÜ GÜNLÜK TABLO: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

29 Ekim 2020 Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklandı!

Corona vaka sayısı ve Bakan Koca'nın son dakika değerlendirmeleri ise şu şekilde;

SON DAKİKA - Türkiye’de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

29 EKİM 2020 CORONA VİRÜSÜ TABLOSU!

SON DAKİKA - Türkiye’de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

28 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

SON DAKİKA - Türkiye’de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

27 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.

SON DAKİKA - Türkiye’de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

26 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.

SON DAKİKA - Türkiye’de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

25 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.

SON DAKİKA - Türkiye’de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

24 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.

SON DAKİKA - Türkiye’de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

23 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.

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GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA - Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!
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