GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA - Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Son dakika haberi…İlk corona vakasının 11 Mart 2020 tarihinde teşhis edilmesinden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu yayınlamaya devam ediyor. Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden de corona virüsü ile ilgili değerlendirmelerde de bulunuyor. Peki; Türkiye'de corona vaka sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç?

CORONA VİRÜSÜ GÜNLÜK TABLO: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

29 Ekim 2020 Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklandı!

Corona vaka sayısı ve Bakan Koca'nın son dakika değerlendirmeleri ise şu şekilde;