Harran ovasında pamuk çiftçilerin yüzünü güldürdü

Harran ovasında pamuk hasadı devam ediyor. Mevsimlik pamuk işçiliği, makineli hasat sayesinde tarihe karıştı. Bir günde 600 tarım işçisinin topladığı pamuğu hasat edebilen makineler sayesinde Harran ovasında pamuk daha erken toplanıyor.

Harran Ovasında başlayan hasat çiftçileri yüzünü güldürdü. Pamuk tarlalarına biçerdöverler girmeye başladı. Verimin oldukça yüksek olduğu gözlemlenirken, başlayan hasat Çiftçilerin yüzünü güldürdü. Bir zamanlar pamuk hasadı için Türkiye'nin dört bir yanından başta Çukurova olmak üzere Ovaya dâhil farklı şehirlere giden mevsimlik pamuk işçileri artık gelmiyor. Önceleri Harran'da pamuk tarlalarında kurdukları çadırlarda kalarak pamuk toplayan işçiler ya da günlük yevmiye karşılığında servisle tarlalara gelen işçilerin yerini artık dev pamuk toplama makineleri aldı. Üretici makineli tarımdan memnun iş gücünden daha az maliyetli olduğu için üretici makineli tarımı tercih ediyor.

Şanlıurfa'nın Harran İlçesinde 250 dönüm pamuk eken Çiftçi Mehmet Buluktimur; "Pamuklarımızın verimi çok şükür iyi, pamuğun piyasası da güzel iyi para yapıyor çok şükür bir dönüm pamuktan 600 kilogram pamuk elde ettik buna da şükür şuanda pamuğun fiyatı 7 lira devlet de 1.200 lira destekleme veriyor. Bu yıl pamuk bizi sevindirdi." diye konuştu.

Bulutimur; pamuğun son devresindeyken beyazsinek olduğunu belirterek; "İki üç yıldır mantar hastalığı oluşuyor. Bundan dolayı tarlayı dönüşümlü olarak pamuk mısır buğday ekmemizin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ben bu yıl pamuktan önce fiğ yem bitkisini ektim tarlanın dinlenmesine ve verim artışına etkisinin olduğunu gördüm." dedi.

Pamuk biçerdöver makinesi sahibi Vehbi Çetindağ, "Pamuk toplayan biçerdöverimiz günde 60 top toplama kapasitesi var, devletin verdiği pamuk biçme fiyatı ton başına 210 bin lira çok şükür bu yıl pamuk bereketli oldu çiftçilerimizin de yüzü güldü." İfadelerini kullandı.