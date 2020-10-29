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’da banyodan 98 kilo esrar çıktı

’ın Kırıkhan ilçesinde zehir tacirlerine yönelik bir eve yapılan operasyonda, evin banyosunda 98 kilo 125 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 29.10.2020 14:17 ABONE OL
Hatay’da banyodan 98 kilo esrar çıktı

Hatay'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ihbarı üzerine harekete geçti. Yüklü miktarda esrar ele geçiren ekipler 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Alparslan mahallesinde ikamet eden yabancı uyruklu bir şahsın elinde bol miktarda esrar maddesi bulunduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler şafak vaktinde Alparslan Mahallesindeki eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada evin banyo kısmında siyah poşetlere sarılı vaziyette 496 plaka halinde toplam 98 kilo 125 gram takoz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili evde bulunan yabancı uyruklu Z.H., N.A.A ve ME gözaltına alındı.

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Hatay’da banyodan 98 kilo esrar çıktı
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