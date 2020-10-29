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’da tarihi eser operasyonu

’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 46 adet çeşitli ebatlarda sikke, 2 bileklik, 1 adet yüzük, 11 adet kolye, 1 adet plaka, 1 adet hayvan figürlü heykel, 1 adet makyaj kabı ve 5 adet çeşitli ebatlarda taş obje,  ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 29.10.2020 15:09 Son Güncelleme: 29.10.2020 15:25 ABONE OL
Hatay’da tarihi eser operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Hatay'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Sümerler mahallesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine yakalanan T.K. isimli şahsın elinde bulunan çantadan tarihi eser olduğu değerlendirilen, 30 adet çeşitli ebatlarda sikke, 2 adet bileklik, 1 adet yüzük, 11 adet kolye ucu, 1 adet plaka, 1 adet hayvan figürlü heykel, 1 adet makyaj kabı ele geçirildi.

Arkeoloji sit alanı içerisinde bulunan Antakya'nın Orhanlı mahallesinde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda 5 adet çeşitli ebatlarda taş obje ele geçirildi. Kaçakdalyan Mahallesinde düzenlenen operasyonda ise yakalanan şahıs üzerinde yapılan aramalarda 16 adet çeşitli ebatlarda sikke ele geçirildi. Olayla ilgili Sümerler mahallesinde T.K. isimli şahsa, Orhanlı Mahallesinde N.K. ve H.K. isimli şahıslar, Kaçakdalyan Mahallesi'nde ise İ.S. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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Hatay’da tarihi eser operasyonu
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