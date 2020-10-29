Hortum çıktı kadın müdürün beli kırıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesi, Sarıseki Mahallesi'nde dün çıkan yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye sırasında fabrikanın önünde oluşan hortuma kapılan otomobilin sürücüsü, firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın bel kemiğinde kırık oluştu.İskenderun'da dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu. Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Yaralanan Yılmaz, çağrılan ambulansla Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bel kemiğinde kırık oluştuğu belirlenen Yılmaz, tedaviye alındı.